Яичный ценопад: Ретейлеры добиваются от поставщиков рекордно низких закупочных цен

Сети магазинов «Пятёрочка», «Перекрёсток» (входят в X5) и «Лента» попросили своих поставщиков снизить закупочные цены на яйца с июля. Они хотят зафиксировать стоимость десятка на уровне 35 рублей для категории С2, 45 рублей — для С1 и 50 рублей — для С0. В письмах говорится, что это связано с падением цен на рынке, пишет «Коммерсант».

Несколько птицефабрик подтвердили, что получили такие письма. Один из производителей уточнил, что речь идёт о снижении цен на 22–25% от текущих. Это будет уже пятое снижение с начала года. В X5 на запрос пока не ответили, а в «Магните» комментировать отказались.

В «Ленте» объяснили, что просьба связана с тем, что яиц стало больше, а летом спрос на них обычно падает. Некоторые поставщики уже снизили цены на 25–45%. Глава Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов пояснил, что пересматривать закупочные цены вслед за рынком — обычная практика для любых продуктов. В договорах обычно есть пункт, который это позволяет.

Сейчас яйца — один из самых дешевеющих продуктов. Средняя оптовая цена на яйца категории С1 к середине июня составила 28 рублей за десяток — с начала года она упала на 44%. В магазинах десяток в среднем стоил 75 рублей, что на 23,6% меньше, чем год назад. В долгосрочной перспективе на рынок давит рост производства: за январь—май сельхозорганизации произвели 17 миллиардов яиц.

Этим летом россияне могут заметить, что дешевеют не только овощи, фрукты и ягоды. В тёплый сезон снижаются цены и на другие популярные товары. Например, на молочку. Летом коров больше времени пасутся на свежем воздухе, хозяйства тратят меньше на корма и содержание, поэтому продукты дешевеют. Сезонность влияет даже на яйца. После пасхального ажиотажа спрос упал, и рынок постепенно приходит в норму.