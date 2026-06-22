В посёлке Мухавец под Брестом уже шесть лет существует уникальная Аллея памяти — музей под открытым небом, где собраны 35 памятников советским солдатам, разрушенных и снесённых в соседней Польше. Создательница проекта — Наталья Ильницкая, директор местного рынка, которая называет себя «упрямой хохлушкой» (родилась подо Львовом, а Белоруссию считает второй родиной), пишет RG.ru.

Ильницкая выкупает обломки и остатки памятников у поляков на собственные деньги, восстанавливая и устанавливая их в своём музее. Идея родилась после того, как польские власти приняли закон о декоммунизации, под который попали более 500 монументов, бюстов и досок советским воинам, погибшим в борьбе с фашизмом. Их крушили, взрывали и оскверняли. Женщина решила спасти, что сможет.

Фото © RG.ru / Игорь Черняк

«Смотрю на этого придурка Зеленского — зачем ему столько денег? Мне кажется, их должно быть ровно столько, чтобы на жизнь хватало», — рассуждает она.

Большинство памятников собирали по частям, сверяясь с архивными фото. Аллею уже посетили 14 тысяч человек из 50 стран. Приезжают поляки — благодарят, приносят цветы, говорят, что не поддерживают политику властей.

«То, что получилось, вы видите. А недавно была немецкая делегация, 25 человек, после экскурсии они сказали, что просто ошеломлены», — рассказала Ильницкая.

Ранее генеральный директор Музея современной истории России Ирина Великанова назвала картину Ивана Радимова «Расстрел детей под Керчью» самой тяжёлой работой о Великой Отечественной войне. Полотно было написано в 1942 году и передано в музей. Сюжет связан с трагедией времён оккупации Керчи: оккупанты собрали 245 детей, вывезли их за город, дали им отравленный кофе и пирожки, а затем расстреляли из пулемётов. Произведения, созданные в годы войны, являются свидетельствами того времени. Иван Радимов — русский и советский художник, автор ряда работ на советские темы.