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22 июня, 07:50

СБУ заявляет о предотвращении теракта в Киеве: Дезертир и маркетолог хотели подорвать здание

СБУ и Нацполиция заявили о предотвращении теракта в Киеве

Обложка © СБУ

Обложка © СБУ

СБУ и Нацполиция Украины заявили о предотвращении теракта в центре Киева: по данным спецслужб, мобилизованный, бежавший из ВСУ, и маркетолог планировали подорвать одно из административных зданий.

Задержанные якобы заложили самодельное устройство, которое «должно было вызвать возгорание и взрыв генераторной установки возле админкорпуса». Активировать механизм они планировали дистанционно.

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А ранее ФСБ предупредила, что украинские спецслужбы используют интернет-сервисы объявлений о «быстром заработке» для вовлечения российских граждан, прежде всего молодёжи, в диверсионно-террористическую деятельность. В ведомстве заявили, что такие схемы предполагают поэтапное втягивание пользователей через онлайн-платформы и мессенджеры.

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Александра Вишнякова
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