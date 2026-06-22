СБУ заявляет о предотвращении теракта в Киеве: Дезертир и маркетолог хотели подорвать здание

СБУ и Нацполиция Украины заявили о предотвращении теракта в центре Киева: по данным спецслужб, мобилизованный, бежавший из ВСУ, и маркетолог планировали подорвать одно из административных зданий.

Задержанные якобы заложили самодельное устройство, которое «должно было вызвать возгорание и взрыв генераторной установки возле админкорпуса». Активировать механизм они планировали дистанционно.

А ранее ФСБ предупредила, что украинские спецслужбы используют интернет-сервисы объявлений о «быстром заработке» для вовлечения российских граждан, прежде всего молодёжи, в диверсионно-террористическую деятельность. В ведомстве заявили, что такие схемы предполагают поэтапное втягивание пользователей через онлайн-платформы и мессенджеры.