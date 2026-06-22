В День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа Александр Лукашенко выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что дата 22 июня 1941 года навсегда осталась одной из самых трагических страниц в судьбе страны.

«Война пришла на нашу землю ровно 85 лет назад. Она забрала жизнь каждого третьего и поломала судьбы миллионам белорусов», — сказал Лукашенко.

Он напомнил о сопротивлении защитников Брестской крепости, гарнизонов укрепрайонов и населённых пунктов, которые сорвали планы молниеносного наступления. Также глава государства подчеркнул вклад подпольщиков, партизан и жителей оккупированной республики, боровшихся с врагом на протяжении 1132 дней.

Отдельно президент остановился на теме сохранения исторической памяти. По его словам, расследование дела о геноциде белорусского народа стало актом справедливости в отношении преступлений, не имеющих срока давности.

Завершая обращение Лукашенко заявил, что нынешние поколения обязаны защищать правду о событиях военных лет и воспитывать молодёжь на примере подвига советского народа.

«Светлая память безвинным жертвам Великой Отечественной войны, вечная слава героям-победителям», — заключил он.

Ранее экс-депутат бундестага Севим Дагделен заявила: в Германии и странах ЕС есть деятели, желающие «поквитаться» с Россией за итоги Второй мировой войны. Она назвала это «мечтой о мести» и попыткой глобального доминирования.