Собянин выступил с обращением в День памяти и скорби

В День памяти и скорби мэр Москвы Сергей Собянин обратился к ветеранам и жителям столицы. Он напомнил, что 85 лет назад, 22 июня 1941 года, фашистская Германия напала на Советский Союз — началась Великая Отечественная война.

«Началась священная война за свободу и независимость Родины. На фронте и в тылу наш народ проявил массовый героизм, мужество и стойкость, сражаясь за Победу. Война унесла десятки миллионов жизней. Боль невосполнимой утраты вошла в каждую семью», — говорится в сообщении.

В этот день мы вспоминаем тех, кто погиб в боях с фашизмом. Они отдали свои жизни ради будущих поколений. Мэр пожелал ветеранам и их близким здоровья, душевного тепла и сил.

В День памяти и скорби 22 июня директор Музея современной истории России Ирина Великанова рассказала о картине художника Ивана Радимова «Расстрел детей под Керчью». Она назвала её самым тяжёлым полотном о Великой Отечественной войне. Картину написали в 1942 году и тогда же передали в музей. В ней показаны страшные события времён оккупации Керчи. Подробности тех трагедий сохранились в рассекреченном акте комиссии о преступлениях фашистов.