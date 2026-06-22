«Я совершенно здоров»: Кларксон назвал себя самым счастливым человеком после новости о ремиссии

В свои 66 лет британский телеведущий Джереми Кларксон чувствует себя по-настоящему самым счастливым человеком в мире. На такие слова его натолкнули важные новости о ремиссии рака простаты. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

Кларксон с присущим ему юмором сообщил аудитории, что шестой сезон шоу «Ферма Кларксона» уже в производстве, и добавил: «Самые внимательные из вас заметили, что я не умер». Затем телеведущий уточнил: «Я не просто жив, я совершенно здоров».

По словам ведущего, болезнь удалось вовремя обнаружить благодаря регулярному медицинскому обследованию. Он рассказал, что продолжит сдавать анализы крови для контроля состояния и осознаёт, что рак может вернуться.

«Я стараюсь сохранять позитивный настрой. Я решил стать одним из тех 60%, у кого не будет рецидива», — сказал он.

О том, что у британского телеведущего Джереми Кларксона наступила ремиссия, стало известно 21 июня. 66-летний журналист уже вернулся к работе и начал снимать шестой сезон своего шоу «Ферма Кларксона», которое выходит с 2021 года.