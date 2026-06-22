Страна замерла, чтобы вспомнить каждого: По всей России проходит минута молчания

Сегодня, 22 июня 2026 года, Россия отмечает День памяти и скорби. Ровно 85 лет назад началась Великая Отечественная война, навсегда изменившая судьбы миллионов людей. В 12:15 по московскому времени по всей стране пройдёт общероссийская минута молчания. В этот период прервётся теле- и радиовещание, а работа касс в торговых центрах и общественный транспорт в ряде регионов будут приостановлены.

Сегодня, 22 июня 2026 года, Россия отмечает День памяти и скорби

Жители городов присоединятся к памятной акции, чтобы почтить подвиг тех, кто сражался на фронтах и трудился в тылу. Граждане зажгут свечи и возложат цветы к мемориалам, вспоминая начало страшных событий 1941 года.

В России проходит общероссийская минута молчания.

Это время служит напоминанием о цене, которую пришлось заплатить советскому народу ради мирного неба. Вспоминая трагедию прошлых лет, страна демонстрирует единство и преемственность поколений.

Подобные мероприятия ежегодно проходят во всех субъектах федерации. Они помогают сохранить историческую правду и не позволяют стереть из памяти народный подвиг. Сегодняшняя дата — это 85-я годовщина начала Великой Отечественной войны, ставшей самым тяжёлым испытанием в истории нашей страны.

Ранее Life.ru писал, что более 3,5 тысячи человек приняли участие во Всероссийской акции «Свеча памяти» у стен Музея Победы в Москве. Участники зажгли 1418 свечей в память о каждом дне войны, а на фасаде музея появилась видеоинсталляция площадью почти три тысячи квадратных метров со словом «Помни». Отдельной частью акции стала огненная картина из почти 10 тысяч свечей, посвящённая 85-летию Битвы за Москву.