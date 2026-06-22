«Как молоды мы были»: «Город 312» выпустил клип-реквием поколению, чью молодость оборвала война

В преддверии Дня памяти и скорби группа «Город 312» выпустила клип на знаковую песню «Как молоды мы были». Издание Lomovka напоминает, что роковое утро 22 июня 1941 года навсегда изменило судьбу страны, унеся жизни миллионов. Песня, созданная в 1975 году Александрой Пахмутовой и Николаем Добронравовым, сегодня воспринимается как пронзительный реквием по поколению, чья молодость была оборвана войной.

«Город 312» выпустил клип на песню «Как молоды мы были» ко Дню памяти и скорби. Видео © Telegram / Lomovka

«Щемящий гимн ушедшей юности, написанный Пахмутовой и Добронравовым в 1975 году, сегодня звучит как реквием поколению, чью молодость оборвала война», — говорится в сообщении.

«Город 312» подчёркивает, что эта юность продолжает жить в памяти, в обелисках и в нас самих, как их несбывшаяся надежда. Группа не отступает от авторской задумки, но демонстрирует, как классика может звучать актуально и сегодня.

Трек выйдет 26 июня на всех музыкальных площадках. Проект осуществлен при поддержке продюсерского центра «Интеграция» и Президентского фонда культурных инициатив.

Ранее в День памяти и скорби мэр Москвы Сергей Собянин обратился к ветеранам и горожанам. Он напомнил, что ровно 85 лет назад, в этот день в 1941 году, нацистская Германия вторглась в Советский Союз, положив начало Великой Отечественной войне. Собянин подчеркнул, что это была «священная война» за свободу и независимость страны, в которой советский народ продемонстрировал невероятный героизм и стойкость как на фронте, так и в тылу.