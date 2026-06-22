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22 июня, 09:23

ВСУ спрятали три «Бабы-яги» на крыше жилого дома в центре Донецка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Husaruk Vitalii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Husaruk Vitalii

В центре Донецка на крыше жилого дома обнаружили три тяжёлых украинских дрона типа «Баба-яга». Об этом рассказали в телеграм-канале штаба обороны ДНР.

«Для дальнейшей их активации в дневное время и удара по мирному населению», — объяснён мотив в тексте.

В ведомстве подчеркнули, что ключевую роль в обнаружении и последующей ликвидации беспилотных летательных аппаратов сыграло содействие граждан. Благодаря бдительности сельчан, которые зафиксировали звук посадки дронов и незамедлительно проинформировали оперативные службы, региональному управлению ФСБ удалось своевременно пресечь угрозу.

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А ранее снайпер 428-го полка группировки войск «Центр» с позывным Семён объяснил, как уничтожить «Бабу-ягу» с первого выстрела. По его словам, стрелять нужно в аккумуляторный отсек — самое уязвимое место дрона. При попадании туда возникают искры, начинается возгорание, и аппарат сразу падает. За один день военный сбил два таких беспилотника.

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Вероника Бакумченко
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