Пушков заявил о переходе Запада к новой фазе противостояния с РФ

Страны Запада постепенно переходят к новой фазе противостояния с Россией. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

По словам сенатора, в последние годы всё заметнее стирается грань между косвенным участием государств НАТО в украинском конфликте и прямым вовлечением в него. Особенно это касается ряда европейских государств.

Пушков указал, что речь идёт не только о поставках вооружений. В качестве примеров он привёл передачу разведывательной информации, которая используется для нанесения ударов по объектам на российской территории.

Кроме того, парламентарий обратил внимание на производство для Киева тысяч беспилотников и комплектующих к ним, а также на поставки дальнобойных ракетных систем и содействие в их выпуске.

Отдельно он отметил продолжающееся поступление американского оружия через структуры НАТО и Евросоюза. Также сенатор заявил о замалчивании преступлений киевских властей против мирного населения России.

По мнению Пушкова, дополнительным фактором стало использование воздушного пространства отдельных стран альянса для украинских атак по территории РФ.

«Все это говорит о переходе Запада к новой фазе войны против России, которая уже носит смешанный характер и находится на самой грани прямой войны», — заявил сенатор.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на фоне ударов ВСУ по Москве допустил, что текущая обстановка может выйти из-под контроля и привести к прямому конфликту России с НАТО вплоть до ядерного сценария. Он также заявил, что европейские страны используют Украину и Молдавию для расширения влияния, а НАТО усиливается за счёт новых членов.