«Прямая дорога в реанимацию»: Почему прогулка босиком по влажной траве может стоить жизни

Привычка гулять босиком по влажной траве может привести к тяжёлому инфекционному заболеванию и даже смерти, предупредила РИАМО врач Елена Гнездова. По её словам, газоны часто орошаются мочой грызунов, ежей и бродячих собак, с выделениями которых в траву попадают лептоспиры — бактерии, вызывающие смертельно опасное заболевание.

«Для инфицирования вам не нужна глубокая открытая рана. Достаточно микротрещины на пятке, расчёсанного укуса насекомого или просто размокшей от росы кожи», — пояснила медик.

Лептоспира молниеносно проникает в кровоток, разрушая стенки капилляров, и запускает тяжёлую интоксикацию: температура поднимается за сорок градусов, появляется парализующая боль в икроножных мышцах. Затем развивается органная недостаточность — отказывают печень и почки, кожа желтеет, возникают внутренние кровотечения. Без экстренной терапии и гемодиализа пациент погибает. Врач призывает избегать ходьбы босиком по траве в общественных местах.

Ранее сообщалось, что в Австралии зумеры массово ходят босиком — в магазинах, кафе, на встречах. Дерматолог Александра Филёва в разговоре с Life.ru отметила, что ходьба босиком по природным поверхностям действительно полезна: укрепляет мышцы, улучшает координацию, снижает стресс. Однако в городской среде такой тренд опасен из-за травм и инфекций.