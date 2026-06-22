ВСУ минируют бутылки с водой в прифронтовых районах Запорожской области

Председатель комиссии ОП РФ Владимир Рогов сообщил, что в прифронтовых районах Запорожской области выявлены факты минирования территорий: взрывные устройства маскируют под обычные бутылки с водой.

«Противник использует новые террористические методы. Уже есть зафиксированные случаи, когда враг маскировал взрывные устройства под бутылки с водой», — цитирует Рогова РИА «Новости».

Он подчеркнул, что любые посторонние предметы на земле могут быть опасны. Жителям рекомендуют не поднимать и не пинать их и сразу сообщать в экстренные службы. Специалисты отмечают, что подобные ловушки могут маскироваться под обычные вещи, поэтому в регионе сохраняется повышенная осторожность.

Кроме того, в Запорожской области находили заминированные купюры. В округе попросили жителей не подходить и не трогать брошенные на улице деньги. То же касается любых других оставленных без присмотра вещей — свёртков, пакетов, коробок.