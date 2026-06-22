В Пулково отменили 19 рейсов в Москву, ещё четыре задерживаются

В аэропорту Пулково Санкт-Петербурга отменены 19 рейсов по направлению в Москву. Ещё четыре рейса задерживаются. Информация следует из данных онйлан-табло.

Изменения в расписании коснулись как утренних, так и вечерних рейсов. При этом некоторые дневные вылеты пока планируются по расписанию. Отмена не связана с конкретным московским аэропортом. Решения принимаются в первую очередь исходя из безопасности пассажиров. Пассажирам рекомендуется уточнять информацию у своих авиаперевозчиков.

Ранее писали, что в столичных аэропортах Внуково и Домодедово временно изменили работу. В Росавиации объяснили, что в их воздушном пространстве ввели ограничения. Сейчас самолёты отправляют и принимают только после специального согласования. Это сделали для безопасности полётов.