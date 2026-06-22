МВД раскрыло схему с фиктивными ДТП на сумму более 50 млн рублей

Правоохранители пресекли деятельность организованной группы, участники которой получали крупные страховые выплаты благодаря инсценированным авариям. По данным МВД, ущерб превысил 50 млн рублей.

МВД задержали девятерых подозреваемых в мошенничестве. Видео © Telegram / Ирина Волк

Как сообщила представитель ведомства Ирина Волк, подозреваемых задержали по местам проживания. Операция стала итогом расследования серии подозрительных происшествий на дорогах.

По версии следствия, фигуранты приобретали дорогостоящие автомобили зарубежных марок и оформляли их на номинальных владельцев за вознаграждение. Затем транспорт использовали в заранее спланированных столкновениях.

После таких инцидентов злоумышленники обращались за компенсациями. В ряде случаев сумма заявленного восстановления практически соответствовала рыночной стоимости самой машины.

Внимание сотрудников полиции привлекли многочисленные аварии со схожими обстоятельствами и одинаковым характером повреждений. Это позволило выйти на предполагаемых организаторов схемы.

Во время обысков были изъяты мобильные телефоны, банковские карты, а также документация, связанная с транспортными средствами и финансовыми операциями.

В отношении участников группы возбуждено семь уголовных дел по статье о мошенничестве. На время следствия обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее Life.ru писал, что мошенники начали звонить россиянам, прикрываясь предложением заключить контракт на военную службу, и под этим предлогом пытаются получить доступ к банковским приложениям. Любой неожиданный звонок на эту тему стоит считать обманом.