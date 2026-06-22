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22 июня, 09:40

«Зачем мне дядя со своими порядками?» Роза Сябитова не хочет тратить энергию на поиск мужчины

Сябитова призналась, что несколько лет не состоит в отношениях и не ищет мужчину

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / syabitova_roza

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / syabitova_roza

Телеведущая Роза Сябитова, много лет помогающая другим строить отношения в шоу «Давай поженимся!», в интервью порталу Леди Mail рассказала, что сама уже несколько лет не состоит в отношениях. По её словам, сегодня всю себя она посвящает работе и внукам.

«Зачем мне здесь нужен ещё какой-то дядя, который придёт, начнёт свои порядки устанавливать? Да мне на него элементарно жалко энергию свою расходовать, лучше на внуков её потрачу. По крайней мере, они-то точно мне своим общением радость и любовь подарят, а вот чего от дяди ждать, непонятно, так что без него обойдусь», — поделилась Сябитова.

Ведущая призналась, что выросла в непростых условиях и мечтала о собственной крепкой семье. Сейчас она считает себя хорошей матерью и бабушкой, а дети и внуки ведут общий семейный бизнес. Летом она планирует проводить время с внуками в имении, где сделала детскую площадку и дорожки для прогулок. Дочь Ксения, работающая директором Сябитовой, продолжает управлять её делами, а сама ведущая готовится к участию в двух экстремальных шоу и подкастах.

«Я сейчас, как это модно говорить, в своей прайм-эре. На пике востребованности, по старинке говоря. Я популярна и узнаваема, меня постоянно куда-то зовут, зрители меня тоже вниманием не обделяют — кто-то любит, кто-то не очень, но это же тоже хорошо, главное, чтоб равнодушны не были. Так что работаю, пока есть силы», — сказал Сябитова, ответив, что не собирается на пенсию.

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Ранее телеведущая Роза Сябитова призналась, что перестала ездить за границу после неприятных инцидентов и теперь предпочитает отдыхать в своей подмосковной усадьбе. Она посоветовала туристам изучать традиции стран, чтобы избежать проблем. В прошлом она активно путешествовала, особенно любила Индию, но теперь ценит тихую жизнь и работу на грядках.

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Анастасия Никонорова
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