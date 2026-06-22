Крыша частного дома загорелась под Тулой после удара БПЛА
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В одном из населённых пунктов под Тулой из-за атаки беспилотника пострадал частный дом — загорелась крыша. К счастью, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор области Дмитрий Миляев.
«Ещё один дом пострадал в результате атаки украинского беспилотника. В населённом пункте под Тулой после падения обломков БПЛА загорелась кровля частного дома», — написал он.
На месте уже работают экстренные службы.
До этого Дмитрий Миляев рассказывал, что беспилотник атаковал и многоквартирный дом в городе Щёкино. Жителей эвакуировали, по предварительной информации, раненых нет.
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