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22 июня, 09:29

Крыша частного дома загорелась под Тулой после удара БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

В одном из населённых пунктов под Тулой из-за атаки беспилотника пострадал частный дом — загорелась крыша. К счастью, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор области Дмитрий Миляев.

«Ещё один дом пострадал в результате атаки украинского беспилотника. В населённом пункте под Тулой после падения обломков БПЛА загорелась кровля частного дома», — написал он.

На месте уже работают экстренные службы.

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До этого Дмитрий Миляев рассказывал, что беспилотник атаковал и многоквартирный дом в городе Щёкино. Жителей эвакуировали, по предварительной информации, раненых нет.

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Наталья Афонина
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