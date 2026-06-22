Президент Абхазии назвал недопустимым пересмотр итогов ВОВ

Попытки пересмотреть итоги Великой Отечественной войны и оправдать преступления немецко-фашистских захватчиков недопустимы, заявил президент Абхазии Бадра Гунба в обращении по случаю Дня памяти и скорби.

Глава республики напомнил, что с 1941 года тысячи советских солдат сражались на фронтах, проявляя мужество и стойкость. Многие из них не вернулись домой, отдав жизни ради свободы и будущих поколений. По словам Гунбы, спустя 85 лет особенно важно сохранять историческую правду о событиях Великой Отечественной войны.

«Попытки пересмотреть её итоги, исказить роль народов Советского Союза в разгроме фашизма или оправдать преступления нацистов являются недопустимыми», — подчеркнул президент Абхазии.

Он также отметил, что трагические события военных лет напоминают, к чему приводят национальная нетерпимость и агрессия. Поэтому необходимо сделать всё, чтобы не допустить возрождения нацизма и сохранить мир, за который погибли миллионы людей.

22 июня 2026 года исполняется 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Сегодня в России отмечают День памяти и скорби. В этом день в 1941 году в 4 часа утра Германия напала на Советский Союз. Война продлилась 1418 дней и унесла жизни 27 миллионов человек. О том, почему 22 июня называют Днём памяти и скорби, как проходят акции «Свеча памяти» и «Минута молчания» и как в 2026 году можно почтить память тех, кто не вернулся с войны, — в материале Life.ru.