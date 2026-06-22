Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июня, 09:28

Путин кратко пообщался с Белоусовым после церемонии в Александровском саду

Обложка © TACC / EPA / ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/ POOL

Обложка © TACC / EPA / ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/ POOL

На церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби президент России Владимир Путин коротко поговорил с министром обороны Андреем Белоусовым. Событие, отмечающее 85-летие начала Великой Отечественной войны (22 июня 2026 года), прошло в Александровском саду у Кремля.

Обмен репликами между Путиным и министром произошёл после того, как президент возложил венок.

22 июня 2026 — 85 лет с начала Великой Отечественной. Как почтить память в День скорби
22 июня 2026 — 85 лет с начала Великой Отечественной. Как почтить память в День скорби

Ранее Путин в День памяти и скорби принял участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Военнослужащие роты Почетного караула под звуки траурного марша установили венок из красных роз и гвоздик у Вечного огня. Глава государства преклонил перед ним колено.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Путин
  • Андрей Белоусов
  • Минобороны РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar