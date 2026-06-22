Путин кратко пообщался с Белоусовым после церемонии в Александровском саду

На церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби президент России Владимир Путин коротко поговорил с министром обороны Андреем Белоусовым. Событие, отмечающее 85-летие начала Великой Отечественной войны (22 июня 2026 года), прошло в Александровском саду у Кремля.

Обмен репликами между Путиным и министром произошёл после того, как президент возложил венок.

Ранее Путин в День памяти и скорби принял участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Военнослужащие роты Почетного караула под звуки траурного марша установили венок из красных роз и гвоздик у Вечного огня. Глава государства преклонил перед ним колено.