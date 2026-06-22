Каждый пятый мужчина в России подрабатывает ради свиданий и подарков

Романтические отношения становятся серьёзным поводом для поиска дополнительного заработка. 22% опрошенных мужчин хотя бы раз брали подработку ради свиданий и совместного досуга. Ещё половина заявили, что хотели бы зарабатывать больше именно из-за трат на вторую половинку, об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на результаты исследования.

Большинство россиян считают отношения ощутимой статьёй бюджета — так ответили 70% мужчин и 76% женщин. При этом традиционный взгляд на финансирование сохраняется: 77% женщин и половина мужчин уверены, что платить на встрече должен представитель сильного пола. Почти две трети опрошенных мужчин всегда оплачивают счёт сами. Формат «50 на 50» поддерживают лишь 4% мужчин и 3% женщин.

Большинство женщин положительно оценивают подработку ради партнёра: почти половина считают таких мужчин более ответственными и надёжными, а треть — воспринимают это как признак серьёзных намерений.

Основная статья дополнительных трат — совместный отдых (43% мужчин, 62% женщин). Также популярны кафе и рестораны (37% и 33%), подарки (35% и 43%), аренда жилья и быт (18% и 23%). Женщины отдельно выделили расходы на внешний вид перед свиданием — 24%.

А ранее Life.ru сообщал, что зумеры назначают свидания на кладбищах, считая это новой романтикой. Молодёжь действительно приходит на кладбище, фотографирует памятники и наслаждается тишиной, а романтический подтекст остаётся второстепенным.