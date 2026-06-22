Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июня, 09:41

Напавшему на ТЦ в Краснодаре предъявили обвинение в убийстве и покушении

19-летнему юноше, устроившему резню в краснодарском ТЦ, предъявили обвинение. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Напавшему на ТЦ в Краснодаре предъявили обвинение в убийстве и покушении. Видео © Telegram / СУ СКР по Краснодарскому краю

По данным СК, ему инкриминируется убийство, совершенное из хулиганских побуждений, а также покушение на убийство двух и более человек. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершённых преступлений, а также сбор и закрепление доказательств», — говорится в сообщении ведомства.

Боец СВО, обезвредивший убийцу в ТЦ Краснодара, снова отправится на фронт
Боец СВО, обезвредивший убийцу в ТЦ Краснодара, снова отправится на фронт

Напомним, нападение произошло в субботу, 20 июня. Парень убил женщину, ранил охранника, беременную и ещё четырёх человек. На вопрос об основном мотиве он заявил, что ему «жизнь надоела». Возбуждено уголовное дело. Григорию грозит до 20 лет колонии.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram / СУ СКР по Краснодарскому краю

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar