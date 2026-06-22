19-летнему юноше, устроившему резню в краснодарском ТЦ, предъявили обвинение. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Напавшему на ТЦ в Краснодаре предъявили обвинение в убийстве и покушении. Видео © Telegram / СУ СКР по Краснодарскому краю

По данным СК, ему инкриминируется убийство, совершенное из хулиганских побуждений, а также покушение на убийство двух и более человек. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершённых преступлений, а также сбор и закрепление доказательств», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, нападение произошло в субботу, 20 июня. Парень убил женщину, ранил охранника, беременную и ещё четырёх человек. На вопрос об основном мотиве он заявил, что ему «жизнь надоела». Возбуждено уголовное дело. Григорию грозит до 20 лет колонии.