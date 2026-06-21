Боец СВО, обезвредивший убийцу в ТЦ Краснодара, снова отправится на фронт

Александр Воевода из Краснодара, участвующий в специальной военной операции, после инцидента с задержанием 19-летнего нападавшего в торговом центре сообщил о планах вернуться к службе. Об этом он рассказал РИА «Новости».

«У меня операция в декабре будет в Москве. До этого времени планирую поехать в командировку (в зону СВО)», — сказал он.

Ранение Воевода получил в мае 2022 года во время выполнения задач в зоне боевых действий. Позднее, в декабре 2024 года, он попал в ДТП по пути на операцию, что осложнило процесс восстановления. Государственные награды включают орден Мужества, медаль «За боевые отличия» и медаль «Участнику специальной военной операции».