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Регион
21 июня, 15:11

Боец СВО, обезвредивший убийцу в ТЦ Краснодара, снова отправится на фронт

Обложка © Telegram / ЧП Краснодара и края

Обложка © Telegram / ЧП Краснодара и края

Александр Воевода из Краснодара, участвующий в специальной военной операции, после инцидента с задержанием 19-летнего нападавшего в торговом центре сообщил о планах вернуться к службе. Об этом он рассказал РИА «Новости».

«У меня операция в декабре будет в Москве. До этого времени планирую поехать в командировку (в зону СВО)», — сказал он.

Ранение Воевода получил в мае 2022 года во время выполнения задач в зоне боевых действий. Позднее, в декабре 2024 года, он попал в ДТП по пути на операцию, что осложнило процесс восстановления. Государственные награды включают орден Мужества, медаль «За боевые отличия» и медаль «Участнику специальной военной операции».

Помимо мачете, у 19-летнего убийцы из ТЦ Краснодара было восемь ножей и пять СВУ
Помимо мачете, у 19-летнего убийцы из ТЦ Краснодара было восемь ножей и пять СВУ

Напомним, что вчера, 20 июня, в одном из торговых центров Краснодара мужчина с мачете напал на посетителей МФЦ, расположенного в здании West Mall на улице Западный Обход. Предполагаемый нападавший — молодой человек около 19 лет. После проникновения в отделение он атаковал людей внутри. Также сообщается, что мужчина, находившийся в ТЦ с семьёй, вмешался в ситуацию и обезвредил нападавшего, после чего отвёл близких в безопасное место и попытался остановить злоумышленника.

Все о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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