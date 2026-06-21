Боец СВО, обезвредивший убийцу в ТЦ Краснодара, снова отправится на фронт
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Александр Воевода из Краснодара, участвующий в специальной военной операции, после инцидента с задержанием 19-летнего нападавшего в торговом центре сообщил о планах вернуться к службе. Об этом он рассказал РИА «Новости».
«У меня операция в декабре будет в Москве. До этого времени планирую поехать в командировку (в зону СВО)», — сказал он.
Ранение Воевода получил в мае 2022 года во время выполнения задач в зоне боевых действий. Позднее, в декабре 2024 года, он попал в ДТП по пути на операцию, что осложнило процесс восстановления. Государственные награды включают орден Мужества, медаль «За боевые отличия» и медаль «Участнику специальной военной операции».
Напомним, что вчера, 20 июня, в одном из торговых центров Краснодара мужчина с мачете напал на посетителей МФЦ, расположенного в здании West Mall на улице Западный Обход. Предполагаемый нападавший — молодой человек около 19 лет. После проникновения в отделение он атаковал людей внутри. Также сообщается, что мужчина, находившийся в ТЦ с семьёй, вмешался в ситуацию и обезвредил нападавшего, после чего отвёл близких в безопасное место и попытался остановить злоумышленника.
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