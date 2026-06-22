Россиянин попал на матч ЧМ в Мексике, создав билет с помощью нейросети

Ростовский болельщик сумел проникнуть на территорию стадиона «Ацтека» в Мексике, воспользовавшись билетом, который ему сгенерировала нейросеть. Свою махинацию предприимчивый россиянин опубликовал в личном блоге.

Ростовчанин сгенерировал билет через ИИ и прошел на стадион ЧМ. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ rodion_rsmbrat

Родион Балакин, приехавший на матч, столкнулся с тем, что все официальные билеты были раскуплены на сайте. Возле арены перекупщики просили за проходку от 300 до 400 долларов. Платить такие деньги он не захотел и решил действовать иначе, положившись на собственную изобретательность. Молодой человек обратился к искусственному интеллекту с просьбой создать изображение проходного документа.

Сгенерированный билет помог пройти первые два контрольных пункта беспрепятственно, там QR-код даже не стали сканировать. На третьем кордоне охрана всё же начала проверку, и подделка могла быть раскрыта. Однако ростовчанин не растерялся, отыскал в толпе колумбийского фаната, которого незадолго до этого вывели со стадиона за использование пиротехники, и забрал его настоящий электронный пропуск.

Пройдя через все кордоны и преодолев возникшие трудности, болельщик всё-таки оказался на трибунах. Деталь, омрачившая весь план, заключалась в том, что футбольный матч к моменту его появления на арене уже завершился.

Ранее сообщалось, что на чемпионате мира по футболу 2026 года в Мексике к российским болельщикам и государственной символике относятся доброжелательно и без каких-либо ограничений. По словам россиянина Дмитрия Прусова, на улицах мексиканских городов к нему и его товарищам часто обращаются с возгласами «Ruso, Ruso!». Таким образом местные жители и фанаты из других стран приглашают их сделать совместный снимок.