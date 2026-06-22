Землетрясение до 6 баллов ощутили жители Улан-Удэ и нескольких районов Бурятии
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Бурятию потрясло землетрясение силой 5–6 баллов: толчки почувствовали в Улан-Удэ и районах. По данным Байкальской геофизической службы, эпицентр находился примерно в 18 километрах от села Максимиха.
Подземные колебания зафиксировали жители Улан-Удэ, Усть-Баргузина и нескольких районов республики. Информации о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступало, специалисты продолжают уточнять параметры сейсмической активности
Ранее серия землетрясений произошла в акватории Чёрного моря рядом с Севастополем. Первый ощутимый сейсмический удар магнитудой 3,7 произошёл 22 июня в 06:14. Эпицентр находился на расстоянии около 26 километров от городской черты.
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