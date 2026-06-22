В Брестской крепости реконструкторы оживили историю обороны цитадели

Около тысячи участников воссоздали трагические и героические эпизоды обороны Брестской крепости в честь 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Реконструкция прошла утром 22 июня и собрала зрителей из Белоруссии и других стран. Об этом пишет «БелТА».

Реконструкция обороны Брестской крепости. Фото © Telegram/ BELTA

Зрителям показали последний мирный день 1941 года в Брестском гарнизоне, а также начало наступления на погранзаставы и оборону дотов вокруг цитадели. Отдельные сцены включали бой за Чилеевскую заставу и дуэль немецкого танка с пушкой «сорокапятка». В постановке задействовали ретротехнику и кавалерию.

Реконструкция обороны Брестской крепости. Фото © Telegram/ BELTA

Организаторы воссоздали эпизоды строго по историческим фактам, без художественных вставок. Для зрителей ключевые моменты транслировались на больших экранах в режиме реального времени.

Военно-историческая реконструкция обороны Брестской крепости проводится ежегодно и традиционно собирает гостей из разных регионов и стран, желающих увидеть события утра 22 июня 1941 года.

А на Камчатке в честь 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны прошла акция «Свеча памяти». Жители края возложили цветы к Мемориалу воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.