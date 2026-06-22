«Слишком поверил в себя»: В Госдуме ответили, удастся ли Зеленскому втянуть соседей в войну

У Зеленского сейчас серьёзнейшие проблемы на фронте, и он это прекрасно осознаёт. Единственный возможный для него сценарий спасения — прямое или хотя бы частичное вступление НАТО в боевые действия. Чтобы этого добиться, ему нужно спровоцировать Беларусь. Беларусь абсолютно не намерена вступать в конфликт, и Зеленский об этом прекрасно знает. Вся его риторика последних дней как раз нацелена на то, чтобы попытаться втянуть Беларусь в конфликт. Поэтому я ничуть не удивлюсь, если украинская сторона нанесёт удары по территории Беларуси.