«Слишком поверил в себя»: В Госдуме ответили, удастся ли Зеленскому втянуть соседей в войну
В ГД ответили на угрозы Зеленского, напомнив ему о ядерном кулаке РФ и Беларуси
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Главарь киевского режима Владимир Зеленский пытается спровоцировать Беларусь на вступление в конфликт, заявляют в Госдуме. Депутаты Андрей Картаполов и Михаил Романов в комментарии для Life.ru назвали агрессивную риторику Киева «конвульсиями падающего режима» и объяснили, почему Минск не поведётся на провокации.
У Зеленского сейчас серьёзнейшие проблемы на фронте, и он это прекрасно осознаёт. Единственный возможный для него сценарий спасения — прямое или хотя бы частичное вступление НАТО в боевые действия. Чтобы этого добиться, ему нужно спровоцировать Беларусь. Беларусь абсолютно не намерена вступать в конфликт, и Зеленский об этом прекрасно знает. Вся его риторика последних дней как раз нацелена на то, чтобы попытаться втянуть Беларусь в конфликт. Поэтому я ничуть не удивлюсь, если украинская сторона нанесёт удары по территории Беларуси.
Картаполов также прокомментировал заявления Зеленского в адрес Польши, сравнив их с состоянием человека, «который каждый день употребляет кокаин» — с мозгами происходят необратимые изменения, а политик «слишком поверил в себя». По его оценке, от Киева сейчас можно ожидать любых провокаций, вплоть до ударов по белорусской территории.
Коллегу поддержал депутат Михаил Романов. Он подчеркнул, что ВС РФ освобождают «исконно русские земли», а киевский режим находится в панике — отсюда удары дронами по мирным объектам в России. Романов назвал риторику Зеленского «конвульсиями, предсмертными судорогами падающего режима» и заявил, что его словам нельзя давать здравую оценку, поскольку «это нездоровый человек, наркоман».
Беларусь — наше братское союзное государство. У нас, по сути, единая армия и единый ядерный кулак. Поэтому я уверен: все необходимые решения будут приниматься совместно. И в случае, если Зеленский решит напасть на Беларусь, ответ со стороны Минска последует незамедлительно.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина может военным путём уничтожить ретрансляторы в Гомельской и Брестской областях, если Белоруссия не демонтирует их самостоятельно. Он назвал это публичным сигналом и пригрозил, что либо это сделает Минск, либо Киев.
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