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Регион
22 июня, 08:26

«Здравый смысл покинул здание»: Мендель в шоке от новой выходки Зеленского

Мендель назвала выпад Зеленского против Навроцкого глупостью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Нападки Владимира Зеленского на польского президента Кароля Навроцкого из-за спора о героизации УПА* — это поразительная глупость. Так оценила слова главы киевского режима его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.

В своей публикации в соцсети X она удивилась тому, что Зеленский ставит Навроцкого в один ряд с Виктором Орбаном.

По её мнению, Польша оставалась для Киева одним из самых надёжных союзников. Мендель задалась вопросом, ради чего на самом деле идёт это противостояние, и сама же ответила: всё упирается в несколько спорных ультрарадикальных группировок и их лозунги. А такие вещи, как она отметила, большинству украинцев либо безразличны, либо вызывают неприязнь.

В своём заявлении бывшая представительница власти подчеркнула: вопреки отдельным мифам, ни УПА*, ни ОУН* на государственном уровне Украины никогда не возводились в ранг общенациональных символов и героев.

«Накануне крупной конференции по восстановлению в Гданьске, где на кону стоит поддержка Польши, Зеленский разрушает отношения из-за маргинальных лозунгов и исторических выпадов, в которые большинство украинцев даже не верят. <…> Это поразительно глупо. Здравый смысл покинул здание», — резюмировала она.

«Оскорбление за оскорблением»: Терпение поляков из-за Зеленского оказалось на пределе
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Напомним, в пятницу президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении главаря киевского режима ордена Белого Орла из-за героизации на Украине главарей УПА*. Позже Зеленский в эфире телеканала ТСН пригрозил Навроцкому, заявив, что его высказывания об Украине могут закончиться для него очень плохо. По мнению главы киевского режима, польский президент решением о лишении ордена продолжает свою внутриполитическую борьбу, разжигая ненависть к украинцам.

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*Экстремистская организация, запрещённая в России.

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Вероника Бакумченко
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