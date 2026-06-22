Точечная работа: Наши ВКС уничтожили пункты наёмников и заводы дронов

Министерство обороны России отчиталось о серии успешных ударов по стратегическим объектам противника. За минувшие сутки под прицелом оказались места производства и хранения дальнобойных беспилотных аппаратов.

Помимо цехов по сборке БПЛА, под удар попали объекты украинской нефтепереработки, энергетической и транспортной инфраструктуры. Также уничтожены значительные запасы горючего, которые использовались для нужд украинской армии.

В ведомстве уточнили, что в ходе операции были поражены места временного размещения личного состава. Огонь вёлся по пунктам дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников.

Всего за отчётный период российские силы нанесли поражение целям в 142 районах.

Проведенная операция стала продолжением планомерной работы по ослаблению военного потенциала противника. Активные действия российских соединений продолжаются на всей линии соприкосновения.

Ночью российские военные нанесли массированный комбинированный удар по объектам на территории Украины. В ход пошли ракеты «Искандер» и большое количество беспилотников-камикадзе «Герань». В Запорожье дроны атаковали комбинат «Запорожсталь». Это предприятие снабжает украинскую армию бронеплитами, полевыми укрытиями, блиндажами и противотанковыми заграждениями. В Одесской области ракета попала в стратегически важный объект. От мощного взрыва уничтожена военная техника, выгорели топливные резервуары и складские помещения.