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22 июня, 10:02

Точечная работа: Наши ВКС уничтожили пункты наёмников и заводы дронов

Минобороны РФ отчиталось об ударах по объектам в 142 районах

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Министерство обороны России отчиталось о серии успешных ударов по стратегическим объектам противника. За минувшие сутки под прицелом оказались места производства и хранения дальнобойных беспилотных аппаратов.

Помимо цехов по сборке БПЛА, под удар попали объекты украинской нефтепереработки, энергетической и транспортной инфраструктуры. Также уничтожены значительные запасы горючего, которые использовались для нужд украинской армии.

В ведомстве уточнили, что в ходе операции были поражены места временного размещения личного состава. Огонь вёлся по пунктам дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников.

Всего за отчётный период российские силы нанесли поражение целям в 142 районах.

Проведенная операция стала продолжением планомерной работы по ослаблению военного потенциала противника. Активные действия российских соединений продолжаются на всей линии соприкосновения.

ВС РФ развернули триколор и Знамя Победы на освобождённой улице в Константиновке
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Ночью российские военные нанесли массированный комбинированный удар по объектам на территории Украины. В ход пошли ракеты «Искандер» и большое количество беспилотников-камикадзе «Герань». В Запорожье дроны атаковали комбинат «Запорожсталь». Это предприятие снабжает украинскую армию бронеплитами, полевыми укрытиями, блиндажами и противотанковыми заграждениями. В Одесской области ракета попала в стратегически важный объект. От мощного взрыва уничтожена военная техника, выгорели топливные резервуары и складские помещения.

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Оксана Попова
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