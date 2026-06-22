МЧС объявило в Татарстане режим ракетной опасности

Напомним, для режимов «Ракетная опасность» и «Угроза атаки БПЛА» предусмотрен один и тот же набор действий. Главное — быстро укрыться и не выдавать врагу информацию о работе ПВО. При воздушной тревоге, которая застала дома, следует отойти от окон, спуститься в подвал или помещение без окон, сесть на пол и пригнуться, взяв документы, воду и лекарства, перекрыв газ и обесточив квартиру. Использовать лифт запрещено. На улице нужно укрыться в ближайшем здании, переходе или паркинге, а при отсутствии укрытия — лечь на землю и прикрыть голову. Водителям рекомендуется покинуть машину и идти к укрытию, так как автомобиль не защищает от ударной волны.