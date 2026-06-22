МЧС объявило в Татарстане режим ракетной опасности
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В Татарстане ввели режим «Ракетная опасность». Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России в своём канале в «Максе».
«Необходимо принять меры безопасности», — отмечено в сообщении.
Напомним, для режимов «Ракетная опасность» и «Угроза атаки БПЛА» предусмотрен один и тот же набор действий. Главное — быстро укрыться и не выдавать врагу информацию о работе ПВО. При воздушной тревоге, которая застала дома, следует отойти от окон, спуститься в подвал или помещение без окон, сесть на пол и пригнуться, взяв документы, воду и лекарства, перекрыв газ и обесточив квартиру. Использовать лифт запрещено. На улице нужно укрыться в ближайшем здании, переходе или паркинге, а при отсутствии укрытия — лечь на землю и прикрыть голову. Водителям рекомендуется покинуть машину и идти к укрытию, так как автомобиль не защищает от ударной волны.
А ранее жители Татарстана уже получали экстренные оповещения о введении режима «Ракетная опасность». Тогда уведомления также пришли через мобильное приложение МЧС, а оперативные службы региона перевели в состояние повышенной готовности. Системы оповещения и органы правопорядка работали в усиленном режиме.
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