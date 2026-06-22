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22 июня, 10:22

PR-менеджер Славы Копейкина не подтвердила биполярное расстройство у актёра

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / slava.kopeykin

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / slava.kopeykin

PR-менеджер актёра Вячеслава Копейкина Анастасия Миллер не стала подтверждать или опровергать информацию о том, что артист признан не годным к службе в армии из-за биполярного аффективного расстройства, передаёт 360.ru.

«У нас комментариев по этому поводу нет. Мы никак ни подтверждать, ни опровергать эту информацию не будем», — сказала она.

По словам представительницы, сейчас Копейкин работает над проектом совместно с рэпером Бастой, релиз которого запланирован на зиму. Творческое расписание актёра уже расписано на ближайшие два года.

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Ранее сообщалось, что актёр Слава Копейкин признан негодным к военной службе из-за биполярного расстройства, которое проявилось ещё в подростковом возрасте. Несмотря на диагноз, он окончил ГИТИС с красным дипломом, но позже у него начались проблемы с алкоголем. Артист прошёл лечение, врачи подтвердили тяжёлый диагноз. После медкомиссии в психиатрической больнице специалисты признали, что ремиссия не позволяет ему служить в армии.

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Анастасия Никонорова
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