Севастополь вслед за Крымом запретил передвижение мотоциклов и мопедов по ночам

С 22 июня в Севастополе вводится запрет на ночное передвижение и поездки во время воздушных тревог для мототранспорта. Губернатор Михаил Развожаев уточнил, что ограничения, касающиеся мотоциклов, мопедов, трициклов, квадрициклов и питбайков (до 125 куб. см), будут действовать до отмены.

Запрет на передвижение действует с 22:00 до 06:00, а также при объявлении сигналов «Воздушная тревога» и «Воздушная тревога и морская опасность».

Подобные меры ранее ввели в Крыму. Глава республики Сергей Аксёнов заявил, что это делается для защиты общественной безопасности и критически важных объектов. Причина в том, что шум мотоциклов мешает системам ПВО обнаруживать и сбивать дроны. В первый же день ограничений было изъято 59 мотоциклов.