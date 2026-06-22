Участие в ПМЮФ-2026 подтвердили представители более 80 стран

Участие в XIV Петербургском международном юридическом форуме подтвердили свыше 5 тысяч человек из более чем 80 государств. Среди них — иностранные министры юстиции, председатели и судьи, главы международных организаций и объединений, представители юридического сообщества, бизнеса и СМИ.

«Широкое международное представительство на ПМЮФ-2026 подтверждает, что Форум сохраняет свою позицию в качестве уникальной платформы для решения актуальных задач, выстраивания взаимовыгодного партнёрства, обмена опытом и поиска новых направлений сотрудничества не только в юриспруденции, но также в политической и социально-экономической сферах. К настоящему времени в мероприятиях Форума своё участие подтвердили представители из более 80 стран, которых объединяет стремление к совместному развитию, укреплению правовых связей и поиску решений, отвечающих задачам устойчивого роста и обеспечения правовой определённости», — отметил советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета по вопросам подготовки и проведения Петербургского международного юридического форума Антон Кобяков.

Кобяков также обратил внимание на то, что форум планомерно укрепляет позиции стратегической площадки для открытого и конструктивного диалога между государствами, юридическим сообществом и международными структурами. Сам форум будет проходить в Санкт-Петербурге в течение трёх дней, с 24 по 26 июня.

Напомним, ранее пресс-служба ПМЮФ-2026 представила деловую программу. В рамках форума запланировано проведение более сотни различных мероприятий. Среди заявленных форматов значатся панельные сессии, деловые завтраки, презентации, официальные заседания, лекции и открытые дискуссии. Вся программа структурирована по восьми тематическим трекам, охватывающим ключевые вопросы современной юриспруденции. Центральное место в повестке занимают проблемы международного права, векторы развития национальных законодательств, сфера государственного управления, регуляторная политика, а также юридическая дипломатия.