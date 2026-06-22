Чипмейкер SK Hynix впервые за 25 лет обогнал Samsung по рыночной капитализации

Производитель чипов SK Hynix благодаря ажиотажу вокруг искусственного интеллекта впервые за 25 лет обогнал Samsung по капитализации на корейской бирже. Samsung удерживала лидерство с 1999 года. Об этом говорится в сообщении оператора биржи KRX.

На момент торгов акции SK Hynix оценивались чуть дороже, чем Samsung — 2,091 трлн вон против 2,090 трлн. Но эксперты уточняют: если считать вместе с привилегированными акциями, Samsung всё ещё впереди.

Рост SK Hynix объясняют просто — бумом ИИ. С начала года её акции взлетели на 342%, у Samsung рост почти 198%. У лидера скромнее, потому что компания занимается не только чипами, но и смартфонами, и техникой, поэтому меньше зависит от одной сферы.

Ранее сообщалось, что самым продаваемым мобильным телефоном в истории стал Nokia 1100, выпущенный в 2003 году. Всего разошлось 250 миллионов экземпляров. На втором месте — Nokia 1110 2005 года с 248 миллионами продаж. А замыкает тройку iPhone 6 и 6 Plus — их купили 224 миллиона раз.