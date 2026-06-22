«Уральские авиалинии» оштрафовали за отказ разместить пассажиров в гостинице

Свердловская транспортная прокуратура добилась привлечения авиакомпании «Уральские авиалинии» к административной ответственности после длительной задержки международного рейса.

Поводом для проверки стала ситуация с перелётом по маршруту Москва — Ургенч. В феврале 2026 года отправление самолёта было отложено более чем на 11 часов.

По данным надзорного ведомства, во время ожидания перевозчик не обеспечил людей размещением в гостинице, хотя такая обязанность предусмотрена действующими правилами.

После рассмотрения материалов прокуратура инициировала административное производство. Компанию признали виновной в оказании услуг, не соответствующих требованиям нормативных актов.

В результате перевозчику назначили наказание в виде штрафа. Его размер составил 42 тысячи рублей.

В транспортной прокуратуре подчеркнули, что права пассажиров при длительных задержках должны соблюдаться в полном объёме, включая предоставление предусмотренных законом услуг.

Ранее в аэропорту Пхукета около 5000 туристов не могут вылететь из-за отмены более 30 рейсов, что привело к коллапсу и переполнению терминалов, а в отелях почти не осталось мест. Авиакомпании и туроператоры в экстренном порядке пересматривают расписания, и на нормализацию ситуации может уйти несколько дней.