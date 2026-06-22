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22 июня, 10:40

Песков заявил о координации кабмина с нефтяниками по вопросу цен на топливо

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Правительство России продолжает работу по вопросу цен на топливо и находится в постоянной координации с нефтяными компаниями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал ситуацию, отвечая на вопрос журналистов о возможной либерализации цен на бензин и другие виды топлива.

«Есть в правительстве, собственно, такой механизм координации — и с нефтяными компаниями», — отметил Песков.

По его словам, кабмин занимается этой темой на постоянной основе. Власти проводят необходимые обсуждения и принимают меры, направленные на регулирование ситуации на внутреннем рынке.

Доступность для каждого: Новак обозначил приоритеты правительства по топливу
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Ранее Федеральная антимонопольная служба России начала проверку экономической обоснованности цен на топливо.

Также ранее ФАС возбудила дело в отношении трёх нефтетрейдеров после проверки биржевых торгов бензином и дизелем. Их подозревают в возможном антиконкурентном соглашении, которое могло повлиять на цены.

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Александра Вишнякова
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