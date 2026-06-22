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22 июня, 11:03

Певец Илья Гуров посоветовал Деревянко и Фуць запустить реалити-шоу о бизнесе

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ pablo_derevyanko

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ pablo_derevyanko

Актёр Павел Деревянко и его супруга, дизайнер Зоя Фуць, открыли собственный бутик FABZPRO. Певец Илья Гуров на презентации заведения посоветовал паре запустить реалити-шоу о развитии бизнеса, передаёт корреспондент Пятого канала.

Артист отметил, что внимательно следит за жизнью пары и считает их примером для многих. Несмотря на трудности, они умеют выходить из кризисов и сохранять гармонию. Гуров напомнил, что Деревянко не имеет предпринимательского опыта, а Фуць уже создавала коллекции — сейчас они начинают общий путь.

Певец Илья Гуров посоветовал Деревянко и Фуць запустить реалити-шоу о бизнесе. Видео © Пятый канал

«Мне очень нравится то, что несмотря на трудности, несмотря на испытания, в том числе и физические, они очень классно выходят из них и являются, наверное, для многих примером того, как можно чётко и при этом безболезненно выйти из ситуации, которые могут любые другие отношения поставить в кризис», — сказал он.

Певец считает, что создание коллекций, выбор тканей, поездки на производство и обсуждение рабочих вопросов могут стать увлекательным контентом. Такой формат привлёк бы внимание к бренду и помог бы укрепить связь с аудиторией, которая всегда интересуется закулисной стороной.

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Ранее актёр Павел Деревянко рассказывал, что был лично знаком с Владимиром Зеленским, они дружили и много общались. Артист восхищался его работоспособностью и энергией. Когда Зеленский стал политиком, Деревянко, как и многие, радовался и надеялся на перемены к лучшему. Однако теперь актёр заявил, что глава киевского режима губит собственный народ.

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Анастасия Никонорова
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