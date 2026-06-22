Российские военные взяли под контроль южную часть Константиновки
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Южная часть Константиновки (ДНР) полностью перешла под контроль российских войск. Об этом сообщил командир батальона 78-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным ДЗ.
По его словам, оборона противника, зависящая от дронов, ослаблена, а с началом цветения растительности российские силы получили возможность свободного манёвра.
«Полностью южная сторона Константиновки 100% под контролем. В любом случае, там недобитые только остались», — приводит ТАСС его слова.
Ранее стало известно, что бойцы Южной группировки войск подняли российский флаг на освобождённой улице Преображенской в Константиновке.
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