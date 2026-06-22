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22 июня, 10:42

Российские военные взяли под контроль южную часть Константиновки

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Южная часть Константиновки (ДНР) полностью перешла под контроль российских войск. Об этом сообщил командир батальона 78-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным ДЗ.

По его словам, оборона противника, зависящая от дронов, ослаблена, а с началом цветения растительности российские силы получили возможность свободного манёвра.

«Полностью южная сторона Константиновки 100% под контролем. В любом случае, там недобитые только остались», — приводит ТАСС его слова.

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Ранее стало известно, что бойцы Южной группировки войск подняли российский флаг на освобождённой улице Преображенской в Константиновке.

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Наталья Демьянова
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