Российские военные взяли под контроль южную часть Константиновки

Южная часть Константиновки (ДНР) полностью перешла под контроль российских войск. Об этом сообщил командир батальона 78-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным ДЗ.

По его словам, оборона противника, зависящая от дронов, ослаблена, а с началом цветения растительности российские силы получили возможность свободного манёвра.

«Полностью южная сторона Константиновки 100% под контролем. В любом случае, там недобитые только остались», — приводит ТАСС его слова.

Ранее стало известно, что бойцы Южной группировки войск подняли российский флаг на освобождённой улице Преображенской в Константиновке.