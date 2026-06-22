Россиянам объяснили, как вернуть до 33 тыс. рублей за занятия спортом

Россияне могут вернуть часть НДФЛ за занятия спортом — вплоть до 33 тысяч рублей. Финансовый эксперт Елена Дроздова в беседе с «Газетой.ru» рассказала, что в 2026 году подать заявление можно за расходы 2023, 2024 и 2025 годов.

Право на вычет есть у официально работающих граждан, платящих подоходный налог. Главное условие — клуб или секция должны быть в перечне Минспорта. Вернуть деньги можно не только за себя, но и за детей до 18 лет (или до 24 при очном обучении). С 2026 года список расширили: теперь включены и тренировки для родителей-пенсионеров. А вот за супруга пока оформить возврат нельзя.

Общий лимит на все социальные вычеты (спорт, лечение, образование) — 150 тысяч рублей в год. При ставке 13% максимальная сумма возврата — 19,5 тысячи, при повышенной ставке — до 33 тысяч. Для расходов 2023 года лимит ниже — 120 тысяч, соответственно, вернуть можно не больше 15,6 тысячи.

Важный нюанс: нельзя получить больше, чем фактически уплачено НДФЛ за год. Самозанятые и ИП на спецрежимах не смогут претендовать на вычет, если у них нет иного дохода, облагаемого этим налогом.

Оформить возврат можно через налоговую — подав декларацию 3-НДФЛ в личном кабинете. Для трат 2024–2025 годов обычно достаточно справки из клуба, за детей или родителей потребуются документы о родстве. За 2023-й понадобятся договор и чеки. Есть и упрощённый порядок: если клуб передаёт данные в ФНС, готовое заявление появится в кабинете автоматически, останется только подписать.

Также вычет можно получить через работодателя — тогда налог перестанут удерживать из зарплаты в течение текущего года.

А ранее пенсионерам в РФ напомнили о праве оформить налоговый вычет за зубные протезы. Сенатор Игорь Мурог уточнил, что вернуть часть расходов могут только те, кто платит налог на доходы физических лиц, поскольку сама пенсия этим налогом не облагается.