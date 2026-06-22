Виктория Макарская попыталась снять с мужа статус домашнего тирана из-за помады

Певица Виктория Макарская попыталась оправдать своего мужа, актёра и исполнителя Антона Макарского, которого в Сети призвали домашним тираном. Супруг запретил любимой пользоваться помадой и красить губы. На защиту мужа вышла сама Виктория, прокомментировав интервью из программы Юлии Меньшовой 2014 года.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / makarskie

Спустя годы Виктория решила объяснить ситуацию в своём блоге. Она опубликовала видео, в котором заявила, что ту самую фразу вырвали из контекста. На самом деле Антон имел в виду совсем другое: он хотел, чтобы в любой момент мог поцеловать жену, а не запрещал ей косметику.

«Эту фразу они вырезали, вставили непонятные комментарии и сделали из Антона Макарского мегатирана и абьюзера. <…> Зато никто даже не думает отбивать у меня Антона Макарского», — сказала Виктория.

Она с иронией поблагодарила хейтеров и отметила, что благодаря скандалу женщины теперь сочувствуют ей, носят подарки и цветы «как жертве», зато никто не пытается увести у неё мужа.

«Пусть все и продолжают думать, что он тиран и что жить с ним невозможно», — заявила Виктория.