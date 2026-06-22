Песков: Угрозы Зеленского в адрес Минска являются вмешательством в дела страны

Угрозы, озвученные Владимиром Зеленским в адрес Белоруссии, являются вмешательством во внутренние дела и покушение на суверенитет республики. Данное заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Угрозы абсолютно агрессивные, вмешательства во внутренние дела другой страны, посягательство на суверенитет другой страны», — подчеркнул Песков.

Напомним, ранее Владимир Зеленский выступил с публичным ультиматумом в адрес Минска. Глава киевского режима потребовал демонтировать ретрансляторы в Гомельской и Брестской областях. В противном случае бывший комик пригрозил уничтожить их военным путём. Зеленский пояснил, что данное требование уже неоднократно передавалось белорусской стороне по закрытым каналам. Он добавил, что на исполнение выдвинутых условий Минску отводится одна неделя.