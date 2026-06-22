«Герань» в деле: Минобороны показало удар по топливному хранилищу ВСУ под Запорожьем

Министерство обороны России заявило о нанесении удара дронами «Герань» по нефтебазе «Канцеровка» в Запорожской области. Согласно сообщению ведомства, целью атаки стало хранилище горюче-смазочных материалов, которое использовалось украинскими войсками.

Российские «Герани» поразили нефтебазу «Канцеровка» в Запорожской области. Видео © Пресс-служба Минобороны РФ

«Опубликованы кадры поражения хранилища ГСМ на нефтебазе «Канцеровка», используемого в интересах ВСУ специалистами войск беспилотных систем с применением БПЛА «Герань» в районе населённого пункта Высокогорное Запорожской области», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские силы атаковали украинские нефтеперерабатывающие заводы, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры. Также стало известно, что ВС РФ взяли под контроль трассу снабжения и завязали бои в самом центре Константиновки.