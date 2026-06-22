Песков рассказал, как Путин хранит в сердце образ отца-героя

Президент России Владимир Путин вспоминает своего отца, Владимира Спиридоновича, так же, как и любой другой человек, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Всем хорошо известно, что портрет отца есть у президента. И не только в комнате отдыха, и естественно, как как любой человек вспоминает своего отца, так и президент вспоминает тоже своего отца», — сказал представитель Кремля.

Отец главы государства участвовал в Великой Отечественной войне и был награжден медалью «За боевые заслуги» приказом маршала Леонида Говорова. Он воевал в Ленинградской области и получил тяжёлое ранение в ногу на плацдарме «Невский пятачок».

По данным из биографии семьи, его спас сосед по дому в Петергофе, который помог эвакуировать раненого под обстрелом и доставить в госпиталь.

Ранее Владимир Путин в День памяти и скорби принял участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Традиционная церемония прошла в Александровском саду у стен Кремля.