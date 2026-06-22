В Калининградской области заработало министерство региональной безопасности

В Калининградской области создали министерство региональной безопасности. Указ об открытии ведомства подписал губернатор региона Алексей Беспрозванных. Организация начнёт работу с 29 июня, её возглавит Дмитрий Коннов.

Дмитрий Коннов, который возглавит министерство региональной безопасности в Калинингрдаской области. Фото © Telegram / Алексей Беспрозванных. Калининград

Министерство создадут за счёт перераспределения штатных мест внутри правительства — новых сотрудников набирать не придётся. Ведомство будет заниматься гражданской обороной, защитой от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасностью, а также взаимодействовать с полицией и военными, включая охрану границы.

«В правительстве появится министерство региональной безопасности. Наша область особенная. И создание такого ведомства – логичный шаг. Его возглавит Дмитрий Коннов. Указы подписаны», — сообщил губернатор Беспрозванных.

Коннов учился в Мурманске, с 1996 года служил в армии, последние полтора года командовал ротой добровольцев. Имеет звание полковника и много наград, в том числе медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали «За отвагу», Суворова и Жукова. Губернатор отметил, что боевой опыт Коннова поможет ему наладить работу с силовыми структурами и объединить усилия всех служб, отвечающих за безопасность региона.

Ранее у границы с Калининградской областью станет больше военной техники и самолётов. Это связано с учениями НАТО под названием «Храбрый кабан 26». Военные просят не обгонять колонны и не фотографировать технику. Также станет больше полётов самолётов, дронов и вертолётов.