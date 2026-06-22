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22 июня, 11:50

В Москве арестован извращенец, фотографировавший женщину под юбкой в транспорте

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Житель Москвы арестован Савёловским судом за то, что фотографировал женщину под юбкой на мобильный телефон в общественном транспорте. Об этом MK.Ru сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл в утренний час пик, мужчина начал снимать пассажирку под юбкой. На него был составлен административный протокол о мелком хулиганстве, после чего суд отправил нарушителя под арест на 10 суток. В правоохранительных органах подчеркнули, что подобные действия квалифицируются как нарушение общественного порядка. Постановление суда уже вступило в силу.

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Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге возбуждено дело против врача частной клиники, подозреваемого в домогательствах к несовершеннолетней пациентке. Инциденты происходили с декабря 2023 по август 2024 года. Суд арестовал врача. Сейчас проводятся обыски, проверяется причастность к другим эпизодам.

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Анастасия Никонорова
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