Дроны ВСУ атаковали Центр космической связи «Дубна» в Подмосковье

Центр космической связи «Дубна» в Подмосковье стал целью масштабной атаки беспилотников ВСУ. Как сообщили в ГП «Космическая связь», инцидент не повлиял на работу телевещания и связи. Ведутся работы по ликвидации последствий.

«Предпринимаются меры по ликвидации последствий. Персонал ЦКС не пострадал», — отметили в организации.

Также 22 июня атаке подвергся город Щекино в Тульской области. Дрон нанес удар по многоквартирному жилому дому. Жильцов эвакуировали, никто не пострадал.