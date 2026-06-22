Дроны ВСУ атаковали Центр космической связи «Дубна» в Подмосковье
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Центр космической связи «Дубна» в Подмосковье стал целью масштабной атаки беспилотников ВСУ. Как сообщили в ГП «Космическая связь», инцидент не повлиял на работу телевещания и связи. Ведутся работы по ликвидации последствий.
«Предпринимаются меры по ликвидации последствий. Персонал ЦКС не пострадал», — отметили в организации.
Также 22 июня атаке подвергся город Щекино в Тульской области. Дрон нанес удар по многоквартирному жилому дому. Жильцов эвакуировали, никто не пострадал.
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