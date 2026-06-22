Экс-чиновник Кузнецов, осуждённый за хищение миллиардов, вышел из тюрьмы

Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов освободился из колонии и сейчас проживает в московском районе Коптево. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, назначенный ему срок был сокращён за счёт времени, проведённого под арестом во Франции и в следственном изоляторе после экстрадиции в Россию.

Сам Кузнецов утверждает, что всё принадлежавшее ему имущество было арестовано и обращено в доход государства. Сегодня он называет себя обычным пенсионером и говорит, что не может найти работу из-за судимости.

При этом его бывшая супруга Жанна Буллок, которая также фигурировала в расследовании, продолжает жить в Нью-Йорке. В России она заочно осуждена на 11 лет лишения свободы.

По версии следствия, в период с 2005 по 2008 год Кузнецов и его сообщники организовали масштабную схему хищения бюджетных средств через операции с долгами предприятий ЖКХ и ипотечными облигациями.

Правоохранительные органы оценили ущерб примерно в 14 млрд рублей. Следствие утверждало, что полученные средства выводились через офшорные структуры и направлялись на покупку дорогостоящей недвижимости и предметов искусства за рубежом.

Впоследствии активы, связанные с фигурантами дела, были конфискованы. Само расследование стало одним из самых громких коррупционных процессов, связанных с региональными чиновниками в современной истории России.

Ранее создатель агрохолдинга «Русское молоко» Василий Бойко-Великий, фигурант дела о растрате в особо крупном размере, освободился из «Матросской тишины» 11 июня по истечении назначенного судом срока. Бизнесмен и его защита настаивают на своей невиновности и рассчитывают на отмену обвинительных приговоров.