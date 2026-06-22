Польские фермеры перекрыли трассу S3 в знак протеста против импорта с Украины

Польские фермеры перекрыли трассу S3, которая идёт к побережью Балтийского моря. Они выехали на дорогу на тракторах и комбайнах в рамках акции, в которой участвуют несколько сотен человек. Об этом пишет интернет-портал Interia.pl.

Главная причина протеста — они требуют ограничить ввоз дешёвой сельхозпродукции из Украины и стран Южной Америки (объединение «Меркосур»). Один из организаторов Павел Топорек заявил, что фермеры не согласны с тем, чтобы их «ликвидировали» как производителей. Он также сказал, что протест продлится, пока премьер-министр Дональд Туск не отреагирует на их требования.

«Мы не согласны с тем, чтобы нас, фермеров, которые производят здоровое и безопасное продовольствие, просто взяли и ликвидировали», — цитирует портал организатора протеста Павла Топорека.

Фермеры жалуются, что Минсельхоз видит проблемы, но ничего не делает. Они не выдерживают конкуренции с дешёвым импортом. Польские аграрии уже не первый год протестуют против украинского зерна и другой продукции. Раньше они уже полностью блокировали движение украинских фур на пунктах пропуска.

Ранее в центре Киева одновременно прошли две акции с противоположными требованиями. На Майдане собрались и сторонники ЛГБТ*, и их противники из ультраправых организаций. Участники ЛГБТ*-парада выступают против нового законопроекта, который, по их мнению, ущемляет их права. Они требуют, чтобы признавали семейные партнёрства для военных и обычных людей, а также хотят упростить процедуру смены пола.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.