Трамп «заткнул пробкой» Ормуз, заявили в Минобороны ФРГ

Министр обороны Германии Борис Писториус обвинил президента США Дональда Трампа в создании нового кризиса вокруг Ормузского пролива. Он образно выразился, что глава Белого дома «заткнул пробкой» пролив, и подчеркнул, что Германия стремится «вытащить эту пробку» обратн, передаёт Stern.

«Трамп заткнул пробкой Ормузский пролив. Но мы заинтересованы в том, чтобы снова вытащить эту пробку», — сказал Писториус.

Он также заявил, что Берлин рассмотрит возможность участия в международной миссии по обеспечению безопасности в Ормузском проливе только при наличии международного мандата и согласия Ирана и Омана. Министр выразил сомнение, что Бундестаг успеет принять решение до летних каникул. Глава оборонного комитета Томас Рёвекамп подтвердил, что два немецких военных корабля уже находятся в регионе в состоянии готовности, но юридической базы для их участия в операции пока нет.

Ормузский пролив — один из ключевых морских коридоров мира, соединяющий Персидский залив с Оманским заливом и далее с Индийским океаном. Через него проходит значительная часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, прежде всего из стран Ближнего Востока. Из-за стратегического значения этот участок регулярно оказывается в центре геополитической напряженности. Так, недавно президент США Дональд Трамп допустил возможность введения платы за проход судов через Ормузский пролив.