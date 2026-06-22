Партия «Альтернатива для Германии» выступила с призывом к канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу покинуть свой пост. Поводом стало решение британского премьер-министра Кира Стармера уйти с должности лидера правящей партии.

Заявление было опубликовано в социальной сети X. Представители АдГ связали отставку главы британского правительства с падением его популярности среди избирателей.

В партии считают, что политики, которые не учитывают интересы граждан, в конечном итоге теряют поддержку. На этом фоне оппозиция призвала руководство Германии сделать соответствующие выводы.

«Мерц должен последовать примеру Стармера», — говорится в сообщении политической силы.

После объявления об уходе британского политика тема политической ответственности вновь стала предметом обсуждения в ряде европейских стран, включая Германию, где оппозиционные силы используют ситуацию для критики действующих властей.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц перестал обращаться в полицию по поводу оскорблений в свой адрес в соцсетях, заявив, что прокуратура и без его жалоб может выявлять нарушения закона. Он отметил, что относится к критике спокойно и не считает оскорбления вроде «идиот» составом преступления.