«Пусть называют идиотом»: Канцлер Германии объяснил, почему игнорирует хейтеров в интернете

Немецкий канцлер Фридрих Мерц перестал обращаться в правоохранительные органы по поводу оскорблений в свой адрес в социальных сетях. Об этом политик сообщил на встрече с жителями страны в рамках Дня открытых дверей правительства ФРГ.

Мерц подчеркнул, что раньше он регулярно подавал подобные заявления, однако после того, как возглавил правительство, отказался от этой практики. При этом глава кабмина отметил, что прокуратура и без его жалоб способна самостоятельно выявлять возможные нарушения законодательства в отношении публичных лиц.

Глава немецкого кабинета министров подчеркнул, что относится к критике в свой адрес и резким высказываниям в сети совершенно спокойно. «Если кто-то называет меня идиотом, пусть делает это. Я другого мнения, но в этом ещё нет состава преступления», — заключил он.

Напомним, что Мерц является самым непопулярным политиком Германии. В июне уровень недовольства им достиг рекордных 77%.