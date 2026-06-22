Доля женщин среди безработных на Украине взлетела до 81%

С начала конфликта на Украине доля женщин среди безработных на территории Незалежной выросла с 55% до 81%. Об этом рассказал заместитель директора Государственного центра занятости (ГЦЗ) Станислав Павленко в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

«Если до начала конфликта в структуре безработных женщины составляли 55%, то сегодня доля женщин выросла до 81%», – сказал он.

Чтобы помочь женщинам найти работу, с 2025 года действует программа, по которой они могут освоить мужские профессии. Сейчас обучение идёт по 31 специальности. Обязательное условие — трудоустройство после учёбы. С начала года по этой программе уже обучились 402 женщины. При этом точных данных об уровне безработицы сейчас нет — с 2022 года статистика не публикуется. В последний раз, в 2021 году, уровень безработицы составлял 9,9%.

«По последним обнародованным данным, в 2021 году уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) среди населения в возрасте 15-70 лет составлял 9,9% рабочей силы», – добавил чиновник ГЦЗ.

Ранее сообщалось, что по оценкам, к зиме 2026–2027 годов Украина сможет вырабатывать максимум 15–16 ГВт электроэнергии, хотя нужно 18–19 ГВт. Сейчас генерация держится на уровне около 11 ГВт — этого хватает только на лето. Осенью потребность вырастет до 13–14 ГВт, а в сильные морозы может достигать 18–20 ГВт. Основная нагрузка — на атомные станции, они дают примерно 55% всей энергии. Но часть реакторов сейчас на плановом ремонте, поэтому общая выработка снижена.